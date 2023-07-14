Al Zaytun Pembayar PBB Terbesar di Indramayu, Lucky Hakim: Uangnya dari Mana?

JAKARTA - Lucky Hakim yang merupakan Mantan Wakil Bupati Indramayu mengungkapkan bahwa Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun merupakan pembayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) terbesar di Indramayu.

"Al-Zaytun pembayar PBB terbesar, kan bayarnya ke Pemda Indramayu. Bayar listriknya seratus berapa juta, Rp170 jutaan, kan gitu," kata Lucky saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (14/7/2023).

Dia mengaku bingung terkait sumber dana Ponpes Al Zaytun, terlebih mereka memiliki masjid yang megah dan lahan yang sangat luas. Hal itu ia temukan saat melakukan kunjungan ke Ponpes Al Zaytun pada 29 Juli dan 30 Juli 2022.

"Uangnya dari mana?" kata Lucky.

"Sayapun sempat nanya 'Syekh ini Masjid gede banget, bagus, berapa ini bangunnya? Belum lagi tanah tanahnya ribuan hektar'," sambungnya.

Dia mengatakan, dirinya enggan bertanya lebih jauh soal sumber dana pesantren tersebut karena merasa tidak etis. Terlebih, kata Lucky, saat itu pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang sudah menegaskan bahwa sumber dana berasal dari usaha agribisnis miliknya.

"Cuma di benak saya, ini di benak saya, ini uangnya banyak banget bisa beli ribuan, bisa triliun lah gitu, tapi kan saya tidak sopan, azas kesopanan tidak mungkin saya nanya uangnya dari mana, saya cuma ko kaya banget, hebat amat. Dibilang itu dari usaha agribisnis dan lain lain," katanya.