HOME NEWS NASIONAL

Perindo Gelar Gunting Rambut Massal di Bawah Jembatan Kalijodo, Ci Mehong: Aksi Nyata, Bukan Ngomong Doang!

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |14:00 WIB
Perindo Gelar Gunting Rambut Massal di Bawah Jembatan Kalijodo, Ci Mehong: Aksi Nyata, Bukan Ngomong Doang!
A
A
A

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) diinisiasi Bacaleg DPR RI Perindo Dapil DKI Jakarta III Tjioe Nofia Handayani (Ci Mehong) mengadakan gunting rambut massal gratis di bawah Jembatan Kalijodo, Jakarta Utara.

Adapun agenda tersebut, digelar tepat di Jovin Smart School Jalan Inspeksi Kali Duri, RT.6/RW.16, Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara,

"Agenda hari ini, kita lagi adakan gunting rambut massal di bawah jembatan Kalijodo, di bawah jembatan tol Kalijodo," ujar Ci Mehong di lokasi, Jumat (14/7/2023).

Ci Mehong mengatakan, Ia cukup terhibur dengan adanya agenda tersebut. Sebab, banyak dari mereka yang antusias dan berbondong-bondong mengikuti agenda tersebut.

"Lebih kurang 200 orang pesertanya. Antusias banget, mungkin mereka juga mau supaya jangan kali ini aja, mungkin mereka 2-3 bulan juga panjang, jadi harus digunting," imbuhnya.

.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Perindo Ci Mehong Partai Perindo
Telusuri berita news lainnya
