HOME NEWS NASIONAL

Walkot Pariaman Bawa 95 Camat dan Kades Bertermu Ganjar, Berguru soal Desa Wisata

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |14:15 WIB
Walkot Pariaman Bawa 95 Camat dan Kades Bertermu Ganjar, Berguru soal Desa Wisata
Ganjar Pranowo (Foto : Istimewa)
A
A
A

UNGARAN - Keberhasilan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dalam mengelola dan mengembangkan desa wisata menarik perhatian para kepala daerah di Indonesia. Tak jarang kepala daerah lain ingin belajar mengelola dan mengembangkan desa wisata yang mempunyai multiplier effect seperti di Jateng.

Kali ini, Wali Kota Pariaman, Sumatra Barat, Genius Umar, datang ke Jateng menemui Ganjar Pranowo untuk belajar pengelolaan dan pengembangan desa wisata, Jumat (14/7/2023).

Genius bahkan mengajak seluruh camat, lurah dan OPD terkait di Pariaman untuk belajar langsung kepada Ganjar. Total rombongan Wali Kota Pariaman bejumlah 95 orang.

Ganjar Pranowo pun mengajak langsung Wali Kota Pariaman dan rombongan menengok salah satu desa wisata andalan di Jawa Tengah yakni Desa Wisata Lerep, Kabupaten Semarang.

Selain mendapat penjelasan langsung dari Ganjar, rombongan dari Pariaman juga bisa menikmati suguhan kuliner lokal. Di antaranya, sego tonjok, nasi iriban, bubur suweg, kopi klotok, es dawet, hingga sego iriban.

"Ini saya menerima kunjungan dari Pak Wali Kota Pariaman ada camat, kades untuk bicara soal desa wisata. Maka, saya ajak ke Desa Lerep ini," kata Ganjar.

Desa Wisata Lerep, kata Ganjar, sudah teruji mulai dari daerah yang sangat kering, bantuan keuangan yang dipakai membangun embung dan dimanfaatkan untuk pertanian tapi juga pariwisatanya booming, beberapa kali menjadi juara.

Dalam kesempatan itu, Ganjar menjelaskan kunci keberhasilannya dalam memgembangkan desa wisata di Jawa Tengah. Pertama, bagaimana desa punya potensi dan inisiatif untuk dikembangkan. Kedua, peran serta pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dalam memberikan dukungan.

"Maka hadir juga Pak Bupati. Lalu provinsi perannya apa? Karena kawan-kawan kades di Jateng menjalin komunikasi dengan kami, maka (tindaklanjutnya) ada bantuan keuangan (Bankeu) ke desa," tuturnya.

