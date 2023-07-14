Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saking Kesalnya Fahmi Sempat Ingin Pukul Mantan Anggi Gara-Gara Istrinya Dibawa Kabur

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |14:15 WIB
Saking Kesalnya Fahmi Sempat Ingin Pukul Mantan Anggi Gara-Gara Istrinya Dibawa Kabur
Fahmi Husaeni dan Uya Kuya. (Foto: YouTube Uya Kuya)
A
A
A

JAKARTA - Fahmi Husaeni menjalani fase pahit dalam kehidupannya. Baru sehari menikah, Fahmi ditinggal kabur oleh istrinya Anggi Anggraeni yang kembali ke pelukan mantan.

Amarah pun sempat memuncak hingga pria asal Bogor itu sempat ingin memukul Adriaman Lase, pria yang membawa kabur istrinya. Keduanya sempat bertemu di kantor polisi usai Anggi ditemukan.

Fahmi Husaeni mengaku berusaha menahan dirinya untuk tidak berbuat kekerasan terhadap Adriaman Lase. Hal itu diungkapnya saat berbincang dengan Uya Kuya.

 BACA JUGA:

"Gedeg, pengen saya puku, tapi ini negara hukum," ucap Fahmi, dikutip Jumat (14/7/2023).

Dalam podcast tersebut, Fahmi juga mengaku percaya diri (pede) akan menang jika adu jotos dengan Adriaman di ring tinju. Dia menyebutkan secara fisik tubuhnya lebih tinggi dari Adriaman.

 BACA JUGA:

"Kalo kamu di ring tinju satu lawan satu menang siapa?" tanya Uya.

