Pembebasan Pilot Susi Air, Wapres: Serangan Frontal Berisiko Banyak Korban, Utamakan Negosiasi

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan akan mengutamakan negosiasi untuk pembebasan Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya di Papua.

Bahkan, kata Wapres, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga telah memberikan penjelasan mengenai proses negosiasi yang dilakukan untuk pembebasan pilot yang disandera KKB.

“Mengenai masalah pilot itu terus diusahakan, negosiasi terus ya. Ini kemarin juga Panglima TNI ikut kami, juga sudah memberi penjelasan tentang rencana-rencana itu,” tegas Wapres usai menghadiri acara di Fakfak, Papua Barat, Jumat (14/7/2023).

“Seperti apa hasilnya kita tunggu saja,” tambahnya.

Diketahui, tim negosiasi untuk pembebasan Pilot asal Selandia Baru itu dilakukan oleh Pj Bupati Nduga Edison Gwijangge. Selain itu, kata Wapres, bahwa tim negosiasi juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat bahkan juga tokoh agama.

“Tim negosiasi itu ada pemerintah daerah ya, kan ada juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama untuk kita bisa menyelesaikan,” ucap Wapres.