Mengapa Basoeki Abdullah Melukis Nyi Roro Kidul?

JAKARTA- Mengapa Basoeki Abdullah melukis Nyi Roro Kidul masih kerap menjadi pertanyaan. Seperti yang diketahui, mestro pelukis asal Indonesia ini dikenal kerap menggoreskan tinta untuk melukis penguasa Pantai Selatan.

Dalam lukisan tersebut, Basoeki Abdullah kerap menggabarkan sosok Nyi Roro Kidul sebagai seorang perempuan Jawa yang cantik dengan baju hijau dan rambut panjang yang tergerai tersapu angin.

Lantas, mengapa Basoeki Abdullah melukis Nyi Roro Kidul?

Dilansir dari akun Facebook Museum Basoeki Abdullah, Jumat (14/7/2023) sang maestro rupanya mengaku merasa sering bertemu dengan sosok wanita yang diyakini masyarakat Jawa sebagai penguasa Laut Selatan tersebut.

“Saya melukis Nyai Roro Kidul karena saya merasa sering bertemu dengannya,” kata Basoeki Abdullah.

Semua ini bermula ketika Basoeki Abdullah yang saat itu baru berusia 18 tahun kerap mengunjungi Pantai Parangtritis. Di sana, Basoeki Abdullah kerap berdiam diri, duduk bersila, bersemedi, dan memanjatkan doa agar hidupnya senantiasa diberi jalan yang jelas.