HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Bakal Jadi Inspektur Upacara di Raimuna Nasional

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |15:17 WIB
Presiden Jokowi Bakal Jadi Inspektur Upacara di Raimuna Nasional
A
A
A

JAKARTA - Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Budi Waseso (Buwas) mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi inspektur upacara pada raimuna yang dilaksanakan pada 14 Agustus 2023 mendatang.

Diketahui, Raimuna adalah pertemuan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dalam bentuk perkemahan besar yang di Indonesia diselenggarakan oleh Kwartir Gerakan Pramuka.

"Raimuna yang ke12 ini akan dilaksanakan bertepatan dengan hari pramuka tanggal 14 Agustus yang nantinya kita mohon kesediaan bapak presiden untuk menjadi inspektur upacara dalam hari pramuka termasuk pembukaan raimuna," kata Buwas di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Diberitakan sebelumnya, Buwas mengungkapkan bahwa akan ada agenda Jambore Internasional yang akan di laksanakan di Korea Selatan pada 29 Juli 2023 mendatang.

"Kita juga melaporkan rencana keberangkatan kontingen dari Indonesia yang mengikuti jambore dunia di Korea yang rencananya akan dilepas tanggal 29 Juli ini," kata Buwas di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Buwas berharap Presiden Jokowi dalam melepas langsung kontingen Pramuka Indonesia yang akan mengikuti jambore Internasional di Korea.

"Dan kita mohon kesediaan pak presiden untuk melepas kontingen atau peserta dari Indonesia,' kata Buwas.

(Khafid Mardiyansyah)

      
