Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mario Teguh Dilaporkan Terkait Kasus Dugaan Penipuan Rp5 Miliar, Ini Kata Polda Metro

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |16:46 WIB
Mario Teguh Dilaporkan Terkait Kasus Dugaan Penipuan Rp5 Miliar, Ini Kata Polda Metro
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya membenarkan adanya pelaporan terhadap Motivator Mario Teguh dan istrinya, yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp 5 Miliar.

"Benar ada laporan itu," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi, Jumat (14/7/2023).

Namun, Trunoyudo belum menjelaskan lebih detail isi laporan korban kepada Mario Teguh.

"Nanti saya dikoordinasikan kepada penyidik," jelas dia.

Untuk diketahui, Mario Teguh dan istrinya dilaporkan oleh korban karena diduga melakukan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp 5 Miliar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179484//delpedro-EnZu_large.jpg
Delpedro Cs Jalani Sidang Putusan Praperadilan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179162//mobil-A6Hd_large.jpg
Misteri Pajero Hitam Berpatwal Masuk Jalur Transjakarta, Kini Diburu Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/16/3178880//ai-L3ym_large.jpeg
Kerugian Akibat Penipuan Bermodus AI Capai Rp700 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178790//pengedar-H7IR_large.jpg
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar di Tambora, 2,1 Kg Ganja Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/629/3178713//viral-tCZD_large.jpg
Pemilik Toko Roti Gluten Free Abal-Abal Dilaporkan ke Polda Metro, Kena Pasal Berlapis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178591//wakil_menteri_keuangan_thailand_vorapak_tanyawong-z3gk_large.jpg
Wakil Menteri Keuangan Thailand Mundur Imbas Tuduhan Penipuan Online di Kamboja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement