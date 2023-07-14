Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Beli Pesawat Bekas Boeing 737 800NG dari Irlandia Senilai Rp995,350 Miliar, Ini Alasan Polri

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |17:10 WIB
Beli Pesawat Bekas Boeing 737 800NG dari Irlandia Senilai Rp995,350 Miliar, Ini Alasan Polri
JAKARTA - Mabes Polri membeli pesawat bekas Boeing 737 800NG Dari Irlandia. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengungkapkan alasan dibalik pembelian pesawat dengan nomor registrasi P-7301 itu.

Ramadhan menjelaskan, pembelian pesawat bekas dilakukan karena alasan mendesak yakni menghadapi tahun politik 2024, serta kerawanan gangguan harkamtibmas, bencana alam, hingga terorisme.

Dalam kondisi seperti itu, kata Ramadhan, Polri membutuhkan pengadaan pesawat dengan waktu yang cepat. Sedangkan, pembelian pesawat baru membutuhkan waktu delivery yang cukup lama, minimal dua tahun. Sehingga pembelian pesawat bekas menjadi langkah yang tepat.

"Yang berpotensi dapat membawa dampak negatif terhadap ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan di wilayah NKRI, sehingga diperlukan penanganan segera oleh Polri Selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," kata Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (14/7/2023).

"Oleh karena itu polri memerlukan pesawat terbang untuk transportasi dalam rangka supervisi, kodal, dan angkut pasukan, serta untuk distribusi bantuan kemanusiaan, termasuk angkutan logistik barang, barang berbahaya atau dangerous goods, berupa senjata dan amunisi dalam jumlah besar secara cepat dan tepat menuju daerah tujuan," sambungnya.

Pertimbangan lain, kata Ramadhan, karena Polri tidak bisa menggunakan pesawat sipil untuk menjalankan tugas tersebut. Karena, harus menyesuaikan dengan jadwal penerbangan serta mengikuti regulasi penerbangan sipil.

Diketahui, pesawat bekas itu dibeli dari perusahaan Irlandia demi kepentingan mobilisasi Polri.

Topik Artikel :
polri Boeing 737 000NG
