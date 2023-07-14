Survei: 74% Publik Yakin Ganjar Pranowo Didukung Presiden Jokowi Jadi Capres

JAKARTA - Mayoritas publik berkeyakinan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres) di Pilpres 2024 mendatang.

Hal ini menjadi temuan survei yang dilakukan lembaga Indostrategic pada bulan Juni 2023 ini. Dimana, dalam surveinya, lembaga ini menanyakan kepada responden terkait persepsinya tentang siapa sosok Capres yang akan didukung Presiden Jokowi.

"Dipersepsikan 74% pak Ganjar Pranowo lah yang akan didukung oleh presiden Jokowi," kata Direktur Eksekutif Indostrategic, Ahmad Khairul Umam dalam rilis surveinya secara daring, Jumat (14/7/2023).

Umam menjelaskan, temuan ini menjadi hal yang sangat wajar. Mengingat, baik Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo merupakan kader PDI-Perjuangan. Sehingga, dukungan tersebut secara ideologis akan berikan Presiden Jokowi.

Selain nama Ganjar, Umam menjelaskan jika ada juga responden yang memandang bahwa Presiden Jokowi akan memberikan dukungannya kepada Prabowo Subianto.