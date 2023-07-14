Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Periksa Pendeta yang Ikut Saf Salat di Ponpes Al Zaytun

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |19:36 WIB
Bareskrim Periksa Pendeta yang Ikut Saf Salat di Ponpes Al Zaytun
Bareskrim Polri periksa pendeta yang ikut saf salat di Ponpes Al Zaytun. (Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Penyidik Bareskrim Polri memeriksa pendeta yang terekam video ikut dalam saf salat Idul Fitri Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun pada 22 April 2023. Pendeta itu diperiksa sebagai saksi pada kasus dugaan penistaan agama dan penyebaran informasi bohong atau hoaks.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan pendeta berinisial CHMP itu memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini, Jumat (14/7/2023). Ia datang pada pukul 10.00 WIB.

"Sampai saat ini dalam pemeriksaan yaitu pendeta yang ikut dalam barisan saf salat, sesuai yang ada di video," kata Ramadhan di di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (14/7/2023).

Ramadhan menjelaskan, pihaknya memanggil istri pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang, Farida Al Widad (FAW) karena dirinya berada dalam video yang sama.

Dalam video tersebut, Farida Al Widad alias FAW tampak salat dan berada di barisan laki-laki. Namun, kata Ramadhan, hingga sore hari FAW belum mengonfirmasi kehadirannya.

"Yang keempat adalah FAW, juga belum hadir," ucapnya.

