Prabowo Jenguk Cak Nun: Mudah-mudahan Cepat Pulih

Prabowo jenguk Cak Nun yang sedang sakit (Foto : MPI)

YOGYAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menjenguk Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun yang kini masih dirawat di RSUP Dr. Sardjito, Sleman, Jumat (14/7/2023). Prabowo mendoakan semoga Cak Nun cepat pulih.

Prabowo menjenguk Cak Nun usai dari kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan, Prabowo langsung menuju ke tempat Emha Ainun Najib dirawat, sekira pukul 17.02 WIB.

Prabowo kemudian masuk melalui Gedung Bedah Sentral Terpadu namun dia hanya sebentar di tempat Cak Nun dirawat. Berselang 15 menit, ia keluar ruangan.

Dirinya mengaku sempat menengok Cak Nun sebentar kemudian diterima oleh istri Cak Nun, Novia Kolopaking. Prabowo juga sempat memanjatkan doa agar Cak Nun segera sembuh dan pulih seperti sedia kala.

"Saya sempat nengok, diterima ibu (Novia Kolopaking). Berdoa cepat sembuh, cepat pulih," kata Prabowo.