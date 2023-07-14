Tren Positif Elektabilitas Jelang Pemilu, Zulhas Minta Kader PAN Jangan Terlena

JAKARTA - Elektabilitas Partai Amanat Nasional (PAN) meraih tren positif jelang Pemilu 2024. Seperti dalam survei dari Indonesia Political Opinion (IPO) periode 5–13 Juni 2023. Tercatat elektabilitas PAN berada di peringkat tujuh dengan persentase 5 persen.

Ketum PAN Zulkifli hasan mengatakan peningkatan elektabilitas partai yang terekam dalam beberapa hasil survei menjadi pemacu semangat para kader PAN agar berkinerja lebih baik.

BACA JUGA:

"Peningkatan elektabilitas partai yang terekam dalam beberapa hasil survei menjadi pemacu semangat para kader PAN agar berkinerja lebih baik," ujar Zulhas, dikutip Jumat (14/7/2023).

Zulhas menambahkan capaian peningkatan elektabilitas itu jangan sampai membuat para kader PAN terlena. Sebaliknya, seluruh kader PAN diminta semakin gigih bekerja agar bisa merealisasikan temuan baik dalam sejumlah survei tersebut.

"Tentu para kader harus bisa memastikan hasil baik ini dengan memenangkan hati rakyat secara sungguh-sungguh dalam pemilu. Jangan sampai terlena, karena butuh kerja sama tim yang baik untuk menang," pungkasnya.

BACA JUGA:

Bawaslu Usul Pilkada Serentak 2024 Ditunda, Begini Respons KPU

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan, kader PAN ikut andil dalam kenaikan elektabilitas tersebut.

Adapun fokus PAN saat ini adalah meningkatkan kualitas para kader di seluruh wilayah. Hal tersebut gencar dilakukan PAN untuk mewujudkan komitmennya bekerja total membantu masyarakat.