Sandiaga Bakar Semangat Kader PPP: Targetkan Madura Jadi Lumbung Suara

SURABAYA - Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Partai Pembangunan Persatuan (PPP) Sandiaga Uno menargetkan Madura menjadi lumbung suara bagi PPP pada Pemilu 2024.

Sandiaga meyakini partainya bisa menjadi partai pemenang di Madura karena memiliki basis pendukung yang besar.

"Dengan mengucap Bismillah, kita meletakkan batu pertama DPC PPP Bangkalan. Ini tadi memberikan suatu motivasi agar target PPP di Madura, terutama di Bangkalan bisa mendapatkan hasil yang baik. Karena Madura, Bangkalan adalah lumbung suara untuk PPP," kata Sandiaga usai peletakan batu pertama Kantor DPC PPP Bangkalan.

Dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (14/7/2023), Sandiaga mengatakan, khusus di Bangkalan, PPP mengincar kursi Ketua DPRD Bangkalan alias menjadi partai pemenang.

Selain itu, Sandiaga berharap agar Bupati Bangkalan hasil Pilkada 2024 mendatang kembali diisi oleh kader dari Partai Berlambang Ka'bah tersebut.

"Dengan tadi yang disampaikan PPP menargetkan menjadi Ketua DPRD Bangkalan dan selanjutnya bisa terus mengemban amanah Bupati Bangkalan," ujarnya.

Pria yang juga menjabat Menparekraf RI ini mengungkapkan banyak kader PPP potensial yang ada di Madura, khususnya Bangkalan. Salah satunya Ketua DPP PPP Achmad Baidowi.

"Bangkalan jadi lumbung suara PPP. Ada banyak tokoh kita di sini. Ada Mas Achmad Baidowi. Saya berharap PPP solid menjemput kemenangan," jelasnya.