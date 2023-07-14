Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei LSI Sebut Pemilu 2024 Partai Perindo Lolos Parlemen, Ferry Kurnia: Bukti Dicintai Masyarakat

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |20:48 WIB
Survei LSI Sebut Pemilu 2024 Partai Perindo Lolos Parlemen, Ferry Kurnia: Bukti Dicintai Masyarakat
Waketum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyambut baik rilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menempatkan partainya mendapatkan cukup dukungan suara untuk memenuhi parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen pada Pemilu 2024 sebesar 4%.

Sebagaimana diketahui, survei LSI yang dirilis pada Selasa (11/7/2023) menempatkan Partai Perindo sebagai salah satu parpol yang tembus parlemen di Pemilu 2024 dengan perolehan elektabilitas 4,1%. Hasil itu selisih sedikit dengan Partai Demokrat sebesar 4,4%.

Partai yang dipimpin Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu bahkan unggul atas dua parpol yang saat ini duduk di parlemen, yakni PPP 2,5% dan PAN 2,5%.

Ferry Kurnia Rizkiyansyah --yang merupakan Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung dan Cimahi) itu-- menyebutkan, hasil survei LSI membuktikan Partai Perindo diterima dan mulai dicintai masyarakat.

"Ini sebuah hasil yang positif ya. Ini membuktikan bahwa Partai Perindo diterima dan dicintai masyarakat. Jadi, saya sangat mengapresiasi hasil survei dari teman-teman LSI ini," kata Ferry, Jumat (14/7/2023).

Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu--, melanjutkan, hasil survei tersebut juga membuktikan bahwa Partai Perindo merupakan partai yang inklusif dan melakukan aksi-aksi nyata di tengah masyarakat. Salah satunya melalui penguatan UMKM.

"Aksi-aksi nyata selama ini melalui gerakan kerakyatan dan UMKM. Artinya, Partai Perindo selalu hadir untuk mendukung para pelaku UMKM di seluruh Indonesia," ujar Ferry.

Di sisi lain, juru bicara nasional Partai Perindo--partai modern yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu-- mengatakan, survei LSI juga menjadi pedoman bagi Perindo untuk melakukan kerja-kerja politik ke depan.

"Kami tentu saja terus bekerja keras, terus menyapa dan merangkul masyarakat. Partai Perindo selalu bersama rakyat," tuturnya.

Sebelumnya, Partai Perindo kembali menorehkan hasil memuaskan dalam survei terbaru LSI dengan elektabilitas mencapai 4,1 %, Partai Perindo dipastikan bakal lolos ke Senayan di Pemilu 2024.

"Partai luar parlemen yakni Partai Perindo tampak berpeluang lolos ke parlemen," kata Direktur Eksekutif LSI, Dyajadi Hanan saat memaparkan hasil surveinya secara daring, Selasa (11/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement