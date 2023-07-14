Survei LSI Sebut Pemilu 2024 Partai Perindo Lolos Parlemen, Ferry Kurnia: Bukti Dicintai Masyarakat

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyambut baik rilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menempatkan partainya mendapatkan cukup dukungan suara untuk memenuhi parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen pada Pemilu 2024 sebesar 4%.

Sebagaimana diketahui, survei LSI yang dirilis pada Selasa (11/7/2023) menempatkan Partai Perindo sebagai salah satu parpol yang tembus parlemen di Pemilu 2024 dengan perolehan elektabilitas 4,1%. Hasil itu selisih sedikit dengan Partai Demokrat sebesar 4,4%.

Partai yang dipimpin Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu bahkan unggul atas dua parpol yang saat ini duduk di parlemen, yakni PPP 2,5% dan PAN 2,5%.

Ferry Kurnia Rizkiyansyah --yang merupakan Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung dan Cimahi) itu-- menyebutkan, hasil survei LSI membuktikan Partai Perindo diterima dan mulai dicintai masyarakat.

"Ini sebuah hasil yang positif ya. Ini membuktikan bahwa Partai Perindo diterima dan dicintai masyarakat. Jadi, saya sangat mengapresiasi hasil survei dari teman-teman LSI ini," kata Ferry, Jumat (14/7/2023).

Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu--, melanjutkan, hasil survei tersebut juga membuktikan bahwa Partai Perindo merupakan partai yang inklusif dan melakukan aksi-aksi nyata di tengah masyarakat. Salah satunya melalui penguatan UMKM.

"Aksi-aksi nyata selama ini melalui gerakan kerakyatan dan UMKM. Artinya, Partai Perindo selalu hadir untuk mendukung para pelaku UMKM di seluruh Indonesia," ujar Ferry.

Di sisi lain, juru bicara nasional Partai Perindo--partai modern yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu-- mengatakan, survei LSI juga menjadi pedoman bagi Perindo untuk melakukan kerja-kerja politik ke depan.

"Kami tentu saja terus bekerja keras, terus menyapa dan merangkul masyarakat. Partai Perindo selalu bersama rakyat," tuturnya.

Sebelumnya, Partai Perindo kembali menorehkan hasil memuaskan dalam survei terbaru LSI dengan elektabilitas mencapai 4,1 %, Partai Perindo dipastikan bakal lolos ke Senayan di Pemilu 2024.

"Partai luar parlemen yakni Partai Perindo tampak berpeluang lolos ke parlemen," kata Direktur Eksekutif LSI, Dyajadi Hanan saat memaparkan hasil surveinya secara daring, Selasa (11/7/2023).