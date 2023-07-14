Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Paling Dipercaya Lanjutkan Program Jokowi, Perindo: Perlu Didukung!

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |20:55 WIB
Ganjar Paling Dipercaya Lanjutkan Program Jokowi, Perindo: Perlu Didukung!
Yerry Tawalujan (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Partai Perindo, Yerry Tawalujan menilai Ganjar Pranowo adalah bacapres yang paling dipercaya dan dijamin akan meneruskan program pembangunan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu dikatakan Yerry terkait pernyataan Gubernur Jawa Tengah tersebut seusai mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apeksi XVI di Upperhils Convention Hall, Kota Makassar, Kamis 13 Juli 2023.

Yerry Tawalujan, politisi Partai Perindo, yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, mengatakan konsep pembangunan yang ditawarkan Ganjar Pranowo jika terpilih menjadi Presiden selaras dengan apa yang telah dilakukan Presiden Jokowi dalam sembilan tahun terakhir ini.

"Konsep yang diusung Ganjar adalah keberlanjutan pembangunan berdasarkan pencapaian yang telah dilakukan Presiden Jokowi. Jadi tidak memulai dari nol lagi," kata Yerry.

Selain melanjutkan pembangunan infrastruktur, Ganjar memberi penekanan pada pengembangan SDM, penciptaan lapangan kerja, pengentasan gizi buruk.

"Penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi," sambung Yerry Tawalujan --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sulawesi Utara itu.

Juru bicara nasional Partai Perindo --yang dikenal modern, peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu-- menilai figur Ganjar Pranowo adalah personifikasi dari Presiden Jokowi.

"Publik dapat menilai dan membenarkan bahwa Ganjar Pranowo itu bagaikan personifikasi dari Presiden Jokowi, titisannya Jokowi. Sebab, selain berasal dari partai yang sama, PDIP, Ganjar sangat serupa dengan Jokowi dalam hal kedekatan dengan rakyat, kerja keras, tegas, dan kepedulian terhadap rakyat kecil serta memiliki visi serta konsep pembangunan yang sama dengan Jokowi," ujar Yerry.

