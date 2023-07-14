Public Trust Kejaksaan Tertinggi, Berkat Serius Usut Kasus Korupsi

JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) meriset pada periode Juli 2023, soal lembaga yang paling dipercaya publik, dan yang paling tertinggi yakni Kejaksaan mencapai 69%, disusul Polri 65%, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 64%.

Koordinator DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Rasminto menilai, dengan tingginya kepercayaan publik terhadap kejaksaan, itu tidak lepas dari kinerja dalam mengusut sejumlah kasus yang menjadi atensi publik. Utamanya soal tindak pidana korupsi (tipikor).

"Kejaksaan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di bawah Pak Burhanuddin, terlihat serius mengusut kasus korupsi. Ini berbeda dengan KPK. Makanya, enggak heran kalau kepercayaan publik bergeser ke kejaksaan," kata Rasmito di Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Rasmito pun mencontohkan kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan seperti saat ini kasus dugaan korupsi pengadaan BTS 4G, kasus mafia minyak goreng, Jiwasraya, dan ASABRI.

Selain itu, menurutnya, berbagai terobosan dan kinerja positif dalam penanganan tindak pidana lainnya juga turut berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik tersebut.