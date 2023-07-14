Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Public Trust Kejaksaan Tertinggi, Berkat Serius Usut Kasus Korupsi

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |22:28 WIB
<i>Public Trust</i> Kejaksaan Tertinggi, Berkat Serius Usut Kasus Korupsi
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) meriset pada periode Juli 2023, soal lembaga yang paling dipercaya publik, dan yang paling tertinggi yakni Kejaksaan mencapai 69%, disusul Polri 65%, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 64%.

Koordinator DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Rasminto menilai, dengan tingginya kepercayaan publik terhadap kejaksaan, itu tidak lepas dari kinerja dalam mengusut sejumlah kasus yang menjadi atensi publik. Utamanya soal tindak pidana korupsi (tipikor).

"Kejaksaan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di bawah Pak Burhanuddin, terlihat serius mengusut kasus korupsi. Ini berbeda dengan KPK. Makanya, enggak heran kalau kepercayaan publik bergeser ke kejaksaan," kata Rasmito di Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Rasmito pun mencontohkan kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan seperti saat ini kasus dugaan korupsi pengadaan BTS 4G, kasus mafia minyak goreng, Jiwasraya, dan ASABRI.

Selain itu, menurutnya, berbagai terobosan dan kinerja positif dalam penanganan tindak pidana lainnya juga turut berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175746/jaksa_agung-nSHj_large.jpg
Kajari Jakbar Dicopot Diduga Terkait Kasus Robot Trading, Bakal Dipidana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174743/darmono-7YeU_large.jpg
Kabar Duka, Eks Wakil Jaksa Agung Darmono Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171819/anang-EyXf_large.jpg
CEO Navayo, Tersangka Kasus Korupsi Satelit Kemhan Ditetapkan DPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165121/survei-BrA9_large.jpg
Survei Polling Institute: Kejaksaan Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik Dibuntuti KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/337/3151765/harli-2Onu_large.jpg
Protes Pencekalan Nadiem Makarim, Kejagung Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149255/kejaksaan_terapkan_mekanisme_berlapis_restorative_justice_tak_ada_celah_transaksional-bCne_large.jpg
Kejaksaan Terapkan Mekanisme Berlapis Restorative Justice, Tak Ada Celah Transaksional!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement