HOME NEWS NASIONAL

Diperiksa 12 Jam di Bareskrim, Lucky Hakim Dicecar 10 Pertanyaan soal Al Zaytun

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |22:35 WIB
JAKARTA - Mantan Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim selesai menjalani pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri selama hampir 12 jam sejak pukul 10.00 WIB. Lucky mengaku dicecar 10 pertanyaan seputar Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun.

"Ditanya pertanyaan-pertanyaan, sudah di jawab semua pertanyaan dari penyidik yang sebenar-benarnya dan seterang benderangnya, se-apa adanya. Dan alhamdulilah berjalan lancar, dan saya punya keyakinan betul bahwa di sini Mabes Polri akan benar-benar menangani kasus ini sebaik-baiknya, seadil-adilnya," kata Lucky Hakim di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (14/7/2023) malam.

Di depan penyidik, Lucky menjelaskan, bagaimana proses perkenalan antara dirinya dengan pemimpin ponpes Al Zaytun yakni Panji Gumilang.

Kala itu, kata Lucky, dirinya sebagai Wakil Bupati Indramayu berjumpa pertama kali pada 29 Juli 2022 untuk bersilaturahmi guna melihat peternakan, pertanian modern hingga pembuatan kapal nelayan. Kemudian pertemuan kedua dilakukan pada 30 Juli 2022 saat Panji Gumilang berulang tahun.

"Jadi pertemuan pada saat itu siang hari Jumat 29 Juli, jadi setelah Jumatan lah baru saya datang ke situ. Terus setelah serentetan kegiatan yang saya lakukan di situ, terus setelah pulang, diundang lagi tuh, untuk besok dateng. Yang beredar video yang pakai jas, dan peci itu, itu tanggal 30 Juli," katanya.

