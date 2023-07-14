Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tok! Anas Urbaningrum Resmi Terpilih Jadi Ketua Umum PKN

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |23:00 WIB
Tok! Anas Urbaningrum Resmi Terpilih Jadi Ketua Umum PKN
Anas Urbaningrum resmi jadi Ketua Umum PKN (foto: dok MPI)
JAKARTA - Anas Urbaningrum secara resmi diangkat sebagai ketua umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Prosesi pengangkatan tersebut diputuskan dalam forum musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) PKN yang digelar Jumat (14/7/2023) malam ini.

"Memutuskan, menetapkan saudara Anas Urbaningrum sebagai ketua umum pimpinan nasional PKN periode 2023-2028," kata salah satu pimpinan rapat pleno Munaslub PKN saat membacakan hasil keputusan.

Diketahui, dalam Munaslub ini Anas menggantikan I Gede Pasek Suardika. Dalam Munaslub ini, PKN juga memutuskan posisi atau jabatan yang diemban Gede Pasek.

"Memutuskan saudara I Gede Pasek Suardika sebagai ketua majelis agung partai," ujarmya.

Poin ketiga dalam keputusan Munaslub ini adalah ketua umum dan ketua majelis agung akan meniadi formatur dwi tunggal.

