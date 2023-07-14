Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Terkena Peluru Nyasar, Anggota Polresta Tangerang Langgar Kode Etik

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |01:30 WIB
Warga Terkena Peluru Nyasar, Anggota Polresta Tangerang Langgar Kode Etik
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

TANGERANG - Polda Banten menyatakan bahwa anggota Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tangerang yang terlibat dalam kasus peluru nyasar hingga mengakibatkan korban dari warga sipil dinyatakan telah melanggar kode etik Polri.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Hariyanto mengatakan bahwa dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim bidang pembinaan profesi dan pengamanan (Bid Propam) terhadap anggota yang terlibat kasus itu ditemukan adanya unsur kelalaian atau kurang profesional dalam bertindak.

"Hasil pemeriksaan Bid Propam Polda menemukan kurang profesional dalam penanganannya. Dalam arti kurang profesional ketika anggota melakukan tindakan tegas dan terukur tersebut, makanya anggota itu nanti akan dikenakan terkait kode etik," ucapnya dilansir Antaranews, Jumat (14/7/2023).

Ia menyebutkan, sampai saat ini tim dari Bid Propam masih bekerja dengan mengedepankan penylidikan secara scientific crime investigation (SCI) atau secara ilmiah.

"Anggota saat ini masih diamankan di Polda Banten," ucapnya.

Ia mengungkapkan, mengenai sanksi yang nantinya akan di kenakan terhadap anggota polisi yang diketahui bertugas di Satuan Kriminal (Satreskrim) Polresta Tangerang itu bakal ditentukan pada pelaksanaan sidang etik Polri.

"Nanti (sanksi ditentukan) pada persidangan, yang jelas sejauh ini (kode etik) yang disangkakan," ujarnya.

Ia menambahkan, selama proses pemeriksaan dan penyelidikan, Bida Propam Polda Banten juga telah melakukan penarikan senjata api yang digunakan anggota tersebut.

"Terkait dengan kelengkapan seperti surat izin anggota, surat psikologis anggota juga kita periksa dan itu ada semua termasuk senjata api," ungkapnya.

