JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan prakiraan cuaca di wilayah Ibu Kota DKI Jakarta untuk hari ini, Jumat, (14/7/2023). BMKG memperkirakan cuaca DKI Jakarta hari ini sebagian besar akan cerah berawan.
Cuaca DKI Jakarta Akan Cerah Berawan Sepanjang Hari Ini
Berikut prakiraan cuaca BMKG di wilayah DKI Jakarta yang dilihat oleh MNC Portal Indonesia:
- Jakarta Barat pagi hari akan cerah berawan, siang berawan dan malam hari hujan ringan. Sementara dini hari akan hujan disertai petir.
- Jakarta Pusat pada pagi hari akan cerah berawan. Sementara siang hingga dini hari akan berawan.