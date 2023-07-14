Cuaca Jakarta Hari Ini Cerah Berawan, Jaksel dan Jakbar Berpotensi Turun Hujan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan prakiraan cuaca di wilayah Ibu Kota DKI Jakarta untuk hari ini, Jumat, (14/7/2023). BMKG memperkirakan cuaca DKI Jakarta hari ini sebagian besar akan cerah berawan.

Berikut prakiraan cuaca BMKG di wilayah DKI Jakarta yang dilihat oleh MNC Portal Indonesia:

- Jakarta Barat pagi hari akan cerah berawan, siang berawan dan malam hari hujan ringan. Sementara dini hari akan hujan disertai petir.

- Jakarta Pusat pada pagi hari akan cerah berawan. Sementara siang hingga dini hari akan berawan.