HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mandi di Danau untuk Berobat Alternatif, 3 Orang Hilang Diduga Tenggelam

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |09:51 WIB
Mandi di Danau untuk Berobat Alternatif, 3 Orang Hilang Diduga Tenggelam
Pencarian korban tenggelam di Danau Kuari. (Foto: Dok BPBD)
BOGOR - Tiga orang tenggelam di Danau Kuari, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Saat ini, Tim SAR gabungan masih melakukan upaya pencarian.

Staf Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Jalaludin mengatakan peristiwa itu terjadi dilaporkan sekira pukul 01.30 WIB dini hari, Jumat (14/7/2023). Awalnya, terdapat 7 orang sedang melakukan pengobatan alternatif dengan mandi di pinggir danau.

"Saat melakukan pengobatan, satu orang korban mandi terpeleset ke tengah danau yang kedalaman kurang lebih 10 meter. Diketahui korban tidak bisa berenang," kata Jalal dalam keterangannya, Jumat (14/7/2023).

Mengetahui hal tersebut, dua orang rekannya mencoba menolong korban. Namun, justru ikut terbawa dan tenggelam ke dalam danau tersebut.

"Empat orang selamat, tiga orang belun ditemukan," jelasnya.

