Jadi Langganan Banjir dan Macet, Jembatan Mampang di Depok Segera Direvitalisasi

DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok segera melakukan revitalisasi Jembatan Mampang di Kelurahan Mampang, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat.

Adapun kegiatan revitalisasi dilaksanakan usai mengantongi izin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (B2PJN).

“Kabar gembira bagi warga Depok, khususnya yang sering melintas di Jalan Mampang Panmas. Karena baru saja hari ini kami selesai rapat dengan Kemen-PUPR dan sudah mendapat izin untuk mengintervensi kegiatan revitalisasi Jembatan Mampang,” kata Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono dalam keterangannya dikutip, Jumat (14/7/2023).

Imam menyebut aset tersebut masih berada di Pemkot Depok karena Surat Keputusan (SK) dan Berita Acara (BA) di Kementerian belum lengkap. Usai pekerjaan revitalisasi jembatan, aset akan diserahterimakan ke Pemerintah Pusat.

“Kami mohon dukungan dan doanya dari warga depok, agar pekerjaan bisa dilaksanakan tahun ini. Agar banjir dan kemacetan di lokasi tersebut bisa di atasi dengan baik. Mudah-mudahan bisa segera masuk proses lelang,” ujarnya.