Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jadi Langganan Banjir dan Macet, Jembatan Mampang di Depok Segera Direvitalisasi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |10:28 WIB
Jadi Langganan Banjir dan Macet, Jembatan Mampang di Depok Segera Direvitalisasi
Jembatan Mampang sempat ambles beberapa waktu lalu (Foto: Okezone)
A
A
A

DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok segera melakukan revitalisasi Jembatan Mampang di Kelurahan Mampang, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat.

Adapun kegiatan revitalisasi dilaksanakan usai mengantongi izin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (B2PJN).

“Kabar gembira bagi warga Depok, khususnya yang sering melintas di Jalan Mampang Panmas. Karena baru saja hari ini kami selesai rapat dengan Kemen-PUPR dan sudah mendapat izin untuk mengintervensi kegiatan revitalisasi Jembatan Mampang,” kata Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono dalam keterangannya dikutip, Jumat (14/7/2023).

Imam menyebut aset tersebut masih berada di Pemkot Depok karena Surat Keputusan (SK) dan Berita Acara (BA) di Kementerian belum lengkap. Usai pekerjaan revitalisasi jembatan, aset akan diserahterimakan ke Pemerintah Pusat.

“Kami mohon dukungan dan doanya dari warga depok, agar pekerjaan bisa dilaksanakan tahun ini. Agar banjir dan kemacetan di lokasi tersebut bisa di atasi dengan baik. Mudah-mudahan bisa segera masuk proses lelang,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179754//banjir-4sjv_large.jpg
Update Banjir Jakarta: 19 RT di Jaksel dan Jaktim Masih Terendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179738//banjir-IQ1W_large.jpg
Warga Pejaten Jaksel Mengungsi Imbas Rumah Terdampak Banjir Kiriman Setinggi 1 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179724//banjir-HLJN_large.jpg
Ciliwung Meluap, Ratusan Rumah di Jaktim dan Jaksel Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179693//korban_tewas_kecelakaan_motor_di_depok-6XUt_large.jpg
Motor Terseret 15 Meter, Pengendara Tewas Usai Tabrak Separator di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179684//banjir-WU1S_large.jpg
Jakarta Waspada! 41 Titik Terancam Banjir Usai Katulampa dan Sunter Hulu Siaga 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179412//banjir-ixJ0_large.jpg
Hujan Deras, 2 RT di Jaksel Banjir hingga Setinggi Setengah Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement