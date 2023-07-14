Susah Mengakses Air Bersih, Partai Perindo Bantu Warga Tanah Tinggi

Partai Perindo bantu warga Tanah Tinggi yang kesulitan air bersih (Foto : MPI)

JAKARTA - Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, terjun langsung mendengarkan keluhan masyarakat, dengan melakukan renovasi di sumber mata air tradisional atau sumur bor yang terletak di Jalan tanah tinggi 1, RT 08 RW 06, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat.

Dewan Pakar DPC Partai Perindo Jakarta Pusat, Herwanto mengatakan, hal tersebut dilakukan merespons keluhan dari warga yang susah mendapatkan air bersih di tempat tinggalnya.

Partai Perindo pun menyumbang mesin pompa air agar lebih memudahkan warga untuk mengambil air.

"Artinya mereka yang selama ini, yang katanya begitu diambil satu hari kemudian kering, besoknya sudah gabisa lagi. Sekarang mereka setiap saat sudah hisa menikmati air bersih," ujar Dewan Pakar DPC Partai Perindo Jakarta Pusat, Herwanto dalam acara peresmian sumur bor, Jum'at (14/7/2023).

Sebelum adanya pompai air dari Partai Perindo, warga biasanya harus menimba ke dasar sumur untuk mendapatkan air. Sumur itu juga sering dilanda kekeringan, padahal setiap harinya digunakan puluhan Kepala Keluarga (KK).

Terdapat dua bilik pintu yang biasa digunakan warga untuk mandi dan biasa juga untuk mencuci pakian. Untuk mendapatkan air bersih, saat ini warga hanya perlu membuka keran, tidak perlu susah payah menimba.