Jaring Suara Warga, Effendi Syahputra Tekankan Pentingnya Terjung Langsung ke Masyarakat

JAKARTA - Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra menekankan pada semua Bacaleg dari Partai Perindo, partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu tentang pentingnya turun langsung ke masyarakat guna menarik suara masyarakat.

"Berbagai upaya tentu akan kita lakukan, pendekatan yang paling penting adalah bagaimana Partai dan Caleg itu dekat dengan masyarakat dan ini yang terus kami lakukan di Perindo," ujar Effendi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan semalam.

Menurutnya, tak ada Bacaleg Partai Perindo yang berdiam diri untuk tak terjun ke lapangan bertemu masyarakat, khususnya demi menyerap aspirasi masyarakat. Dia yang juga sebagai Bacaleg Dapil 7 DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo yang meliputi wilayah Jakarta Selatan turut terjun ke tengah masyarakat.

"Tak ada caleg yang berdiam diri, harus turun, harus membuktikan konkrit dekat dan melayani masyarakat serta inilah yang kami buktikan dengan kegiatan yang kami lakukan," tuturnya.

Effendi sendiri melakukan sosialisasi ke warga Jalan Rawa Simprug II, RT 04/05, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Kamis, 13 Juli 2023 semalam. Dengan begitu, warga pun bisa menjadi lebih dekat dan tahu tentang Bacaleg Partai Perindo, partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.