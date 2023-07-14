Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jaring Suara Warga, Effendi Syahputra Tekankan Pentingnya Terjung Langsung ke Masyarakat

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |14:06 WIB
Jaring Suara Warga, Effendi Syahputra Tekankan Pentingnya Terjung Langsung ke Masyarakat
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra menekankan pada semua Bacaleg dari Partai Perindo, partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu tentang pentingnya turun langsung ke masyarakat guna menarik suara masyarakat.

"Berbagai upaya tentu akan kita lakukan, pendekatan yang paling penting adalah bagaimana Partai dan Caleg itu dekat dengan masyarakat dan ini yang terus kami lakukan di Perindo," ujar Effendi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan semalam.

Menurutnya, tak ada Bacaleg Partai Perindo yang berdiam diri untuk tak terjun ke lapangan bertemu masyarakat, khususnya demi menyerap aspirasi masyarakat. Dia yang juga sebagai Bacaleg Dapil 7 DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo yang meliputi wilayah Jakarta Selatan turut terjun ke tengah masyarakat.

"Tak ada caleg yang berdiam diri, harus turun, harus membuktikan konkrit dekat dan melayani masyarakat serta inilah yang kami buktikan dengan kegiatan yang kami lakukan," tuturnya.

Effendi sendiri melakukan sosialisasi ke warga Jalan Rawa Simprug II, RT 04/05, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Kamis, 13 Juli 2023 semalam. Dengan begitu, warga pun bisa menjadi lebih dekat dan tahu tentang Bacaleg Partai Perindo, partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179277//perindo-YCPt_large.jpg
Kepsek SDN Pesanggrahan Berharap Sosialisasi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179276//perindo-rkt9_large.jpg
KPAI Sebut Sosialisi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan di Sekolah Sangat Bermanfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/1/3179156//agus-CtjG_large.jpg
Mengimajinasikan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101//perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847//partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177463//perindo-N3x7_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Wanita Korban Penganiayaan di Polsek Koja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement