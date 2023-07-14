Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dibantu Akses Air Bersih oleh Partai Perindo, Tangis Haru Warga Tanah Tinggi Pecah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |14:16 WIB
Dibantu Akses Air Bersih oleh Partai Perindo, Tangis Haru Warga Tanah Tinggi Pecah
JAKARTA - Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, memberikan bantuan pompai air. Salah satu warga tidak bisa menahan air mata atas bantuan itu.

Pompa air itu terletak di Jalan tanah tinggi 1, RT 08 RW 06, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Bantuan itu sangat bermanfaat, sebab fasilitas kamar mandi umum itu biasa digunakan puluhan kepala keluarga, sekaligus tempat mencuci pakaian.

Mulyono (54) perwakilan warga mengucapkan terimakasih atas bantuan ini dari Partai Perindo. Program diinisiasi oleh Dewan Pakar DPC Partai Perindo Jakarta Pusat, Herwanto.

"Saya perwakilan warga, mengucapkan terimakasih kepada Bapak Herwanto yang telah merespon dengan cepat keluhan warga kami yaitu, selama ini warga kami mandi wudhu nyuci itu, nimba di sumur tua ini," ucap Mulyono, Jum'at (14/7/2023).

Ia menceritakan, salah satu warganya menangis tidak bisa membendung air mata atas bantuan ini. Sebab warga paruh baya tersebut telah lama sakit dan kesusahan untuk mengambil air di sumur itu.

"Sebelumnya, ada ibu-ibu yang sakit nimba gabisa buat ngambil wudhu juga pake padasan (tempat air wudu) susah, alhamdulilah sekarang dia merembet-merembet bisa wudhu, tinggal muter (keran air) doang gapake tenaga," katanya.

Ia menceritakan, sebelum adanya pompai air dari Partai Perindo, warga biasanya harus menimba ke dasar sumur untuk mendapatkan air. Sumur itu juga sering dilanda kekeringan, padahal setiap harinya digunakan puluhan Kepala Keluarga (KK).

"Yang terbantu dari pompa ini, ada sekitar sekitar 15 kepala keluarga, tapi anak-anaknya banyak pulahan kalau di total," katanya.

Selain mengucapkan terimakasih, Ia dan warga lain mendoakan, agar Herwanto yang juga maju sebagai Bacaleg DPRD Dapil 1 DKI Jakarta dari Partai Perindo bisa lolos sebagai anggota dewan di pemilu 2024 mendatang. Sebab, ia menilai Herwanto dinilai tepat sebagai wakil rakyat karena responsif mendengarkan keluhan masyarakat.

