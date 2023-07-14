Blusukan Gelar Cukur Massal di Kolong Jembatan Kalijodo, DPP Perindo: Kita Langsung Turun ke Lapangan

JAKARTA - Partai Perindo menggelar aksi cukur rambut gratis di Jalan Inspeksi Kali Duri, RT.6/RW.16, Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Ketua Bidang Pembinaan Organisasi Masyarakat, Relawan, dan LSM DPP Partai Perindo, Suripto mengatakan, kegiatan itu merupakan salah satu program Perindo guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

"Dengan harapan lebih mensejahterakan masyarakat sekitar sini, sesuai dengan tujuan partai perindo untuk kesejahteraan Indonesia," ujar Suripto di lokasi, Jumat (14/7/2023).

Suripto menambahkan, aksi ini juga merupakan bukti Partai Perindo untuk terus terjun ke masyarakat. Termasuk, memperkenalkan partai Perindo.