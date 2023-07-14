Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cukur Rambut Gratis Disambut Antusias Warga Kolong Tol Kalijodo, DPW Perindo: Kita Turun Langsung!

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |14:43 WIB
Cukur Rambut Gratis Disambut Antusias Warga Kolong Tol Kalijodo, DPW Perindo: Kita Turun Langsung!
A
A
A

JAKARTA - Cukur rambut massal gratis dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disambut antusiasme warga kolong tol Kalijodo, tepatnya di Jalan Inspeksi Kali Duri, RT.6/RW.16, Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Bidang Perindustrian dan Perdagangan DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DKI Jakarta, Indra Wu mengatakan, program ini menunjukkan bahwa partai Perindo selalu ada di tengah-tengah masyarakat.

"Jadi emang bener bener kita turun ke masyarakat, jadi kita bukan cuman slogan doang kita membuktikan ke masyarakat bahwa kita turun ke lapangan kita turun langsung bertemu masyarakat," ujar Indra di lokasi, Jumat (14/7/2023).

Indra menambahkan, kehadiran Perindo di masyarakat kerap terlihat dari berbagai aksi sosialnya. Seperti, cukur rambut massal kali ini hingga kegiatan rutin bagi-bagi gerobak.

