Hilang Tenggelam di Danau Kuari Bogor, 3 Orang Ditemukan Meninggal

Tiga korban tenggelam di Danau Kuari Bogor ditemukan meninggal. (BPBD Bogor)

BOGOR - Tiga korban tenggelam di Danau Kuari, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ditemukan. Para korban ditemukan sudah meninggal dunia, Jumat (14/7/2023).

"Korban orang tenggelam sudah diketemukan semua," kata Staf Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Jalaludin dikonfirmasi, Jumat (14/7/2023).

Korban pertama ditemukan sekira pukul 14.00 WIB kedalaman 3 meter, korban kedua sekira pukul 14.11 WIB, dan korban terakhir sekira pukul 14.20 WIB.

"Alhamdulillah semua korban sudah ditemukan," ucapnya.

Jasad ketiga korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga masing-masing untuk dimakamkan. Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian tim SAR gabungan sudah dihentikan.

Sebelumnya, tiga orang sempat dilaporkan hilang tenggelam di kawasan Danau Kuari, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Peristiwa itu dilaporkan sekira pukul 01.30 WIB dini hari tadi.