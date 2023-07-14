Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Hendak Tawuran, 3 Pemuda di Depok Ditangkap

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |16:03 WIB
Diduga Hendak Tawuran, 3 Pemuda di Depok Ditangkap
Pemuda hendak tawuran di Depok ditangkap polisi. (Ilustrasi/Okezone)
DEPOK - Tim Perintis Presisi (TPP) Polres Metro Depok menangkap 3 pemuda yang diduga hendak tawuran di Jalan Baru Dipo Kereta Rel Kistrik (KRL), Ratu Jaya, Depok, Jawa Barat pada Kamis (13/7/2023) dini hari.

Anggota TPP Polres Metro Depok, Briptu Lungit Jati menjelaskan, penangkapan berawal dari laporan warga yang mendapati sejumlah pemuda yang membawa senjata tajam di kawasan Jalan Baru Dipo KRL.

"Pada pukul 03.20 Tim Perintis Presisi Polres Depok mendapati laporan dari warga bahwa ada sekelompok pemuda yang konvoi dengan membawa senjata tajam di sekitaran Jalan Baru Dipo KRL," kata Lungit saat dikonfirmasi, Jumat (14/7/2023).

Lungit bersama TPP mendatangi lokasi tersebut. Polisi melihat sejumlah pemuda mengendarai motor sambil menenteng senjata tajam (sajam).

Namun, saat didekati ketiga pemuda sempat berupaya kabur. TPP langsung mengejar dan menangkap ketiga pemuda tersebut. Berdasarkan pengakuan tiga pemuda hendak melakukan tawuran di sekitar Grand Depok City (GDC).

"Mereka mengakui memang akan melakukan tawuran di sekitar GDC. Mereka disinyalir dari kelompok Geng Matador," ujarnya.

Lungit menjelaskan, dari penangkapan tiga pemuda ditemukan satu senjata tajam jenis celurit. Saat ini ketiganya dibawa ke Mapolsek Pancoran Mas.

