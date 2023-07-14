Sebelum Lakukan Penganiayaan, Pierre Gruno Sempat Minum-Minum

JAKARTA - Sebelum melakukan aksi penganiayaannya pada seseorang berinsiial GDB, artis senior Pierre Gruno sempat minum-minuman beralkohol. Namun, polisi menegaskan Pierre dalam kondisi sadar dan tidak mabuk.

"Jadi dalam proses peristiwa tersebut, tersangka dalam kondisi sadar, memang pada saat itu mengkonsumsi minuman beralkohol, tapi tak berarti tersangka dalam kondisi mabuk, tersangka dalam kondisi sadar," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Irwandhy Idrus pada wartawan, Jumat (14/7/2023).

Saat ditanyakan apakah artis Pierre Gruno itu berupaya meminta maaf pada korban pasca penganiayaan terjadi, Irwandhy mengaku, itu bukan ranah kepolisian. Polisi hanya menangani persoalan tindak pidana yang dilakukan Pierre terhadap korban, GDB.

"Itu tak masuk dalam ruang penyidikan kami," tuturnya.

Sementara itu, Wakasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yossi menambakan, ada sejumlah alat bukti yang dikantongi polisi dalam menetapkan Pierre sebagai tersangka dan menahannya. Mulai dari keterangan saksi, rekaman CCTV, hasil visum, dan rekam medis korban atas luka-luka yang dideritanya tersebut.

"Kami juga melakukan penyitaan terhadap baju milik korban yang pada saat kejadian dikenakan korban dan akibat dari peristiwa itu terdapat bercak darah milik korban yang ada di jaket korban tersebut," katanya.