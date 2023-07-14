Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus KDRT di Tangsel, Pelaku Disebut Temperamental

Nunung Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |17:05 WIB
Kasus KDRT di Tangsel, Pelaku Disebut Temperamental
Lokasi wanita hamil muda dianiaya suaminya di Tangsel. (iNews/Nunung)
A
A
A

TANGERANG SELATAN – Seorang perempuan yang tengah hamil muda TM (21) dianiaya hingga babak belur oleh suaminya BD (36). Usai menderita luka akibat kekerasan yang dialaminya, korban masih menjalani perawatan dan diungsikan kerumah saudaranya.

Hal ini pun diperkuat kondisi rumah yang ditempatinya di Perumahan Serpong Park Tangerang Selatan, Banten, sepi dari aktivitas.

Para tetangga sekitar pun kerap kali mendengar bila pelaku BD sering melakukan kekerasan terhadap sang istri.

Petugas keamanan setempat, Jaelani mengatakan, pelaku juga sering berada meninggalkan istrinya di rumah.

Polres Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengakui tidak menahan pelaku penganiayaan BD (38) terhadap istrinya TM (21) di perumahan Serpong Park Cluster Diamond. Kendati begitu, polisi telah menetapkan BD sebagai tersangka.

Kanit PPA Polres Kota Tangsel, IPDA Siswanto, BD dijerat dengan pasal 44 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Siswanto menuturkan bahwa BD tidak ditahan karena merujuk pada ayat 4 dalam pasal 44 UU KDRT.

"Untuk sementara tidak kami tahan ya karena berlaku ayat 4 tadi. Statusnya tetap tersangka, proses hukum itu tetap jalan," ucapnya kepada wartawan, Jumat, (14/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179447//kekerasan-qAQh_large.jpg
Polisi Periksa Staf Diduga Korban Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179272//viral-srYf_large.jpg
Peradi Jaktim Tangani 14 Kasus Pro Bono, dari Kekerasan Seksual hingga Penganiayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837//viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178419//alfian_nurrizal-fZ7P_large.jpg
Pria Bakar Istri di Jaktim Ditangkap, Pengakuannya Bikin Geleng-Geleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178393//kekerasan_anak-vODZ_large.jpg
Bocah 6 Tahun Tewas dengan Tubuh Penuh Memar dan Luka Bakar Rokok, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178349//suami_tewas_di_tangan_istri-9RSf_large.jpg
Terbakar Api Cemburu, Suami Tewas Diduga Jadi Korban Kekerasan Istri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement