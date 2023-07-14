Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terungkap, Pierre Gruno Aniaya Korban karena Tersinggung Merasa Dicueki

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |18:38 WIB
Terungkap, Pierre Gruno Aniaya Korban karena Tersinggung Merasa Dicueki
Aktor Pierre Gruno. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Polisi membeberkan motif artis senior Pierre Gruno melakukan penganiayaan terhadap GDB di sebuah bar kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Asalannya, Pierre emosi karena merasa sapaannya dicueki korban.

"Tersangka merasa sapaannya tak dibalas. Nah, merasa tersinggung tersangka menghampiri korban dan menanyakan kenapa seperti itu. Padahal, hal itu sama sekali tak dilakukan oleh si korban," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Irwandhy Idrus pada wartawan, Jumat (14/7/2023).

Menurutnya, peristiwa penganiayan itu terjadi di sebuah bar hotel kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Jumat, 30 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB. Di situ, korban GDB tengh bersama teman-temannya. Begitu juga dengan artis Pierre Gruno.

"Pada saat interaksi tersebut, ada gestur dari korban yang dianggap tersangka tak baik sehingga memicu amarah tersangka. Ini penilaian subjektif tersangka, jadi dengan kata-kata yang berdasarkan keterangan saksi bahasanya, Lu liatin gw sinis, kenapa lu liatin gw sinis?" tuturnya.

Dia menerangkan, interaksi itu berupa Pierre yang menyapa korban, hanya saja korban merasa tak menyapa dahulu dan tak mengenal Pierre. Alhasil, korban tak menggubris sapaan Pierre. Hal ini membuat Pierre emosi hingga memukul korban sebanyak 1 kali.

"Tersangka mendorong korban, lalu dengan menggunakan tangannya pelaku memukul wajah korban sebanyak 1 kali sehingga korban jatuh ke lantai lalu dilanjutkanlah tindakan penganiayaan tersebut kembali pada saat korban berada di lantai," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
