HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Hari Operasi Patuh Jaya di Depok, 543 Pengendara Ditilang

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |19:45 WIB
5 Hari Operasi Patuh Jaya di Depok, 543 Pengendara Ditilang
Ratusan pengendara di Depok kena tilang dalam Operasi Patuh Jaya 2023. (MPI)
A
A
A

DEPOK - Ratusan kendaraan terjaring Operasi Patuh Jaya 2023 dalam kurun waktu lima hari atau 10-14 Juli di wilayah hukum Kota Depok, Jawa Barat.

Plt Kasatlantas Polres Metro Depok, Kompol Sugianto mengatakan selama lima hari, kendaraan yang terjaring tilang elektronik atau ETLE dan manual sebanyak 543 unit.

"Hingga hari ini hari ke-5 Operasi Patuh Jaya di wilayah Depok terjaring tilang ETLE sebanyak 125 dan tilang manual 418 jadi total 543 unit kendaraan," kata Sugianto saat dikonfirmasi, Jumat (14/7/2023).

Ia menjelaskan, pelanggaran terbanyak yakni pengendara tidak menggunakan helm lalu melawan arus.

"Pelanggaran paling banyak atau kasatmata yaitu tidak memakai helm, yang kedua lawan arus, dan ketiga kelengkapan kendaraan salah satunya tidak ada pelat nomor," ujarnya.

