Pekan Depan, Caleg Perindo DPRD DKI Dapil 9 dan 10 Jakbar Wajib Turun ke Masyarakat

JAKARTA - DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jakarta Barat (Jakbar) melakukan konsolidasi untuk memantapkan, dan penguatan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kegiatan ini diikuti oleh 24 Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD DKI Jakarta Daerah Pilih (Dapil) 9 dan 10 Jakbar, Jumat, (14/7/2023).

Sekretaris DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Ramdan Alamsyah mengatakan, para Caleg tersebut telah siap bertarung dalam pesta demokrasi 2024. Kata dia, para Caleg dari partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu telah memanaskan mesin.

"Bahwa minggu depan seluruh caleg sudah punya kewajiban turun dan konsolidasi menyapa masyarakat," ujar Ramdan usai konsolidasi di kantor DPD Perindo Jakbar.

Kata dia, di Jakbar Perindo menargetkan 4 kursi DPRD DKI Jakarta dan 1 kursi DPR RI dengan 200 ribu suara. Untuk mencapai target tersebut para Caleg wajib menjalankan program Partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

"Partai Perindo diketahui partai yang berbasis pada UMKM kerakyatan ekonomi kerakyatan dan menyentuh secara langsung, secara fundamental bagaimana kesejahteraan itu bisa kita rasakan nah program ini lah yang harus sampai," jelas Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 10 ini.