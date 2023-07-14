MNC Peduli dan MNC Vision Networks Berikan Santunan di Yayasan Imago Dei Kayu Putih

JAKARTA - MNC Vision Networks dan MNC Peduli menyelenggarakan aksi sosial, dengan membagikan santunan di Yayasan Imago Dei Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jumat (14/7/2023).

Hal tersebut sebagai bentuk kepedulian dan mewujudkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat melalui program CSR.

"Melalui program CSR dengan menyelenggarakan kegiatan pemberian bantuan berupa alat kebersihan dan sembako, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di Rumah Pemulihan Kaum Marjinal Imago Dei," kata Kepala divisi Finance MNC Vision Networks (MVN), Rynto P Hutagalung katanya di Yayasan Imago Dei Kayu Putih, Jumat (14/7/2023).

Rynto mengatakan, dia sangat bersemangat untuk terjun langsung membantu sesama dalam mewujudkan aksi sosial tersebut. Terlihat pula yayasan dan para penghuninya antusias dengan adanya uluran tangan ini.

"Acara hari ini dapat berjalan dengan baik. Tidak hanya kami dari MNC yang bersemangat dalam acara ini, tetapi antusias dari penghuni Rumah Pemulihan Kaum Marjinal Imago Dei pun sangat tinggi dan membuat seluruh rangkaian acara hari ini dapat berjalan dengan lancar," ujar dia.