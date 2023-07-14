Terjatuh dari Motor Gegara Jalan Licin, Pria Ini Tewas Terlindas Truk Molen

BOGOR - Pengendara motor mengalami kecelakaan dengan truk molen di Jalan Raya Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Satu orang meninggal dunia dalam kecelakaan ini.

Menurut salah satu warga, Heri peristiwa itu terjadi sekira pukul 20.30 WIB. Diketahui, pemotor yang berboncengan dengan truk molen tersebut sedang melaju perlahan dari arah Bubulak menuju Dramaga.

"Kondisi lagi kaya gini (tersendat)," kata Heri kepada MNC Portal Indonesia di lokasi, Jumat (14/7/2023).

Di depan restoran cepat saji, diduga motor terpeleset dan terjatuh. Nahas, pemotor pria yang belum diketahui identitasnya terjatuh tepat di bawah truk.

"Istrinya jatohnya ke kiri, lakinya ke kanan. Iya karena ini paling (diduga jalan) licin," jelasnya.