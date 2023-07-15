Peristiwa 15 Juli: Berdirinya Boeing hingga Orang Tertinggi di Dunia Meninggal

BEBERAPA peristiwa di berbagai belahan dunia terjadi pada 15 Juli. Semua kejadian tersebut tercatat dan diingat sebagai peristiwa bersejarah.

Untuk kembali mengingat peristiwa itu, Okezone mengulas kembali beberapa peristiwa yang terjadi berdasarkan Wikipedia:

1799 - Batu Rosetta ditemukan di Rashid (Rosetta) oleh Pierre Bouchard

Batu Rosetta adalah prasasti batu granodiorit yang ditemukan di Rashid atau Rosetta yakni sebuah kota pelabuhan di laut Mediterania di Mesir. Kota ini terletak 65 km di sebelah timur Iskandariyah.

Prasasti ini berukuran tiga versi dari sebuah maklumat yang dikeluarkan di Memohis, Mesir pada 196 SM selama dinasti Ptolemaik atas nama Raja Ptolemaios V.

Teks maklumat di bagian atas dan tengah prasasti ditulis dalam bahasa Mesir Kuno dengan aksara hierogkif dan demotik sementara bagian bawahnya ditulis dalam bahasa Yunani Kuno.

Karena perbedaan ketiga versi maklumat ini tidak banyak, Batu Rosetta pun menjadi kunci bagi penguraian hieroglif Mesir yang pada akhirnya meluaskan wawasan mengenai sejarah kuno Mesir.

1916 - Boeing didirikan dengan nama Pacific Aero Products di Seattle.

The Boeing Company adalah perusahaan multinasional yang merancang, memproduksi, dan menjual pesawat terbang, pesawat rotor, roket, dan satelit.

Perusahaan ini juga menyediakan jasa penyewaan dan dukungan produk. Boeing adalah salah satu produsen pesawat terbesar dunia juga kontraktor pertahanan terbesar kedua di dunia berdasarkan pendapatan tahun 2015, serta merupakan eksportir terbesar di Amerika Serikat berdasarkan nilai dolar. Saham Boeing adalah komponen dari Dow Jones Industrial Average.