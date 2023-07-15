Pendeta yang Ikut Saf Salat di Al Zaytun Diperiksa, Ngaku Sering Hadir ketika Event Besar

JAKARTA - Pendeta berinisial CHMP merupakan salah satu sosok yang ikut diperiksa Bareskrim Polri terkait kasus Pondok Pesantren Al Zaytun. CHMP diperiksa salah satunya karena terlihat berada dalam barisan saf salat di Ponpes tersebut.

Kepada awak media, CHMP mengaku telah mengikuti beberapa kegiatan di Pondok Pesantren Al Zaytun. Bahkan menurutnya hampir setiap event besar dihadirinya.

"Saya itu 20 tahun setiap event besar itu saya selalu hadir di Al Zaytun, dan salat Ied hampir setiap salat Ied sejak 2004 saya selalu ada di Al Zaytun, dan ada di tengah-tengah mereka yang salat," kata CHMP di Bareskrim Polri, Jumat (14/7/2023).

Kendati demikian ia mengaku tidak berada di tengah-tengah jemaah ketika salat saf dalam posisi rapat. Ia pun mengaku terbiasa mengikuti kegiatan di Pondok Pesantren Al Zaytun.

"Tapi pada saat salat masih rapat-rapat saya berada di pinggir atau malah di plataran. Jadi bagi saya sudah biasa mengikuti beberapa kegiatan termasuk salat Ied," jelasnya.

Saat ditanyai mengenai alasan berada di depan saf sebagaimana yang tersebar ia pun enggan berkomentar. Menurutnya hal tersebut merupakan kewenangan dari penyidikan.

"Sebenarnya itu kalau tonton TV saya sudah menjelaskan itu, tapi dalam konteks disini kita memberikan keterangan ya tidak pantas lagi karena ini kompleks Polri pada saat saya diperiksa, sebenarnya saya pingin menjelaskan tapi tidak elok kalau itu ditanya dalam konteks penyidikan," tutupnya.