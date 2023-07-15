Gempa Guncang Jembrana Bali

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan M2,8 mengguncang wilayah Jembrana Bali, pada Sabtu (15/7/2023) sekira pukul 02.47 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 8.35 Lintang Selatan - 114.48 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:2.8, 15-Jul-2023 02:47:14WIB, Lok:8.35LS, 114.48BT (12 km BaratDaya JEMBRANA-BALI), Kedlmn:11 Km,"tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)