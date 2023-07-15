Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Pertemuan SBY dan Megawati, AHY: Niat Baik Sudah Dimulai saat Bertemu Puan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |09:21 WIB
Soal Pertemuan SBY dan Megawati, AHY: Niat Baik Sudah Dimulai saat Bertemu Puan
Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku optimis hubungan baik dan pertemuan antara Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dapat terwujud suatu saat nanti.

Ia menyebutkan pertemuan tersebut tidak bisa dipaksakan. Meskipun demikian dirinya selaku putra dari SBY dan Puan Maharani selaku putri dari Megawati Soekarnoputri sudah berupaya menjembatani dengan pertemuan beberapa waktu lalu di Kompleks Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan Jakarta Pusat.

“Sejarah juga mencatat bahwa sebenarnya selalu ada niatan baik untuk bertemu kembali, bersilaturahim antara dua pemimpin bangsa tersebut,” ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 14 Juli 2023, malam.

Ia menyebutkan mimpi SBY menunjukkan adanya keinginan untuk bisa berjumpa dengan Megawati. Karena hubungan tersebut sempat menjadi dingin sejak 2004 silam.

AHY menjelaskan dirinya tidak mau terlalu jauh untuk bisa mempertemukan SBY dan Megawati meskipun ia telah bertemu dengan putri Megawati Soekarnoputri yakni Puan Maharani.

“Kita juga paham, tidak ada yang bisa dipaksakan satu sama lain. Biarkan itu mengalir. Paling tidak saya dan mbak Puan membangun komunikasi yang baik, tapi pada akhirnya sama-sama menghormati dan menghargai posisi politik masing-masing hari ini,” kata AHY.

Lebih lanjut AHY mengakui ada keinginan terdalam SBY untuk bisa bertemu Megawati yang juga dinantikan sebagian masyarakat.

“Yang bisa saya jelaskan di sini adalah itu di bawah alam sadar (mimpi SBY), ada harapan dari semua, termasuk Pak SBY (bertemu Megawati),” kata AHY.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
AHY Megawati Soekarnoputri sby
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175217/sby-9hQg_large.jpg
Respons Narasi Liar Hubungan SBY-Kapolri Renggang, Demokrat: Spekulasi Tidak Berdasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175099/sby-5zvw_large.jpg
SBY dan Kapolri Baik-Baik Saja, Jangan Simpulkan Masalah dari Potongan Video
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168824/partai_demokrat-VOgA_large.jpg
Gibran ke Cikeas Cium Tangan SBY, AHY: Beri Ucapan Ulang Tahun dan Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/337/3156525/sby-gfDr_large.jpg
SBY Jalani Perawatan di RSPAD, Demokrat Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/337/3156469/sby-IZ3o_large.jpg
Breaking News! SBY Jalani Perawatan di RSPAD, Begini Kondisinya Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3151911/sby-aGbS_large.jpg
SBY: Saat Saya melukis, Ibu Ani Sudah Berpulang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement