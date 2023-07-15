Soal Pertemuan SBY dan Megawati, AHY: Niat Baik Sudah Dimulai saat Bertemu Puan

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku optimis hubungan baik dan pertemuan antara Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dapat terwujud suatu saat nanti.

Ia menyebutkan pertemuan tersebut tidak bisa dipaksakan. Meskipun demikian dirinya selaku putra dari SBY dan Puan Maharani selaku putri dari Megawati Soekarnoputri sudah berupaya menjembatani dengan pertemuan beberapa waktu lalu di Kompleks Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan Jakarta Pusat.

“Sejarah juga mencatat bahwa sebenarnya selalu ada niatan baik untuk bertemu kembali, bersilaturahim antara dua pemimpin bangsa tersebut,” ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 14 Juli 2023, malam.

Ia menyebutkan mimpi SBY menunjukkan adanya keinginan untuk bisa berjumpa dengan Megawati. Karena hubungan tersebut sempat menjadi dingin sejak 2004 silam.

AHY menjelaskan dirinya tidak mau terlalu jauh untuk bisa mempertemukan SBY dan Megawati meskipun ia telah bertemu dengan putri Megawati Soekarnoputri yakni Puan Maharani.

BACA JUGA: AHY Tegaskan Demokrat Tak Pernah Paksa Siapa Cawapres Pendamping Anies

“Kita juga paham, tidak ada yang bisa dipaksakan satu sama lain. Biarkan itu mengalir. Paling tidak saya dan mbak Puan membangun komunikasi yang baik, tapi pada akhirnya sama-sama menghormati dan menghargai posisi politik masing-masing hari ini,” kata AHY.

Lebih lanjut AHY mengakui ada keinginan terdalam SBY untuk bisa bertemu Megawati yang juga dinantikan sebagian masyarakat.

“Yang bisa saya jelaskan di sini adalah itu di bawah alam sadar (mimpi SBY), ada harapan dari semua, termasuk Pak SBY (bertemu Megawati),” kata AHY.