HOME NEWS NASIONAL

Hoegeng Awards 2023, Kapolri Tegaskan Kepolisian Harus Terus Berbuat Baik ke Masyarakat

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |10:16 WIB
Hoegeng Awards 2023, Kapolri Tegaskan Kepolisian Harus Terus Berbuat Baik ke Masyarakat
Kapolri di acara Hoegeng Awards 2023 (Foto: Humas Po
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri penganugerahan penghargaan Hoegeng Awards 2023, di Gedung The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat, 14 Juli 2023, malam.

Dalam acara ini, terpilih lima orang polisi yang meraih penghargaan. Menurut Sigit, proses pemilihan pemenang penghargaan cukup sulit dan melibatkan masyarakat langsung.

"Kemudian masuk ke dewan pakar atau juri dan ditentukan siapa yang terpilih," kata Sigit dalam keterangannya, Sabtu (15/7/2023).

Dalam penghargaan Hoegeng Awards 2023 ada lima kategori. Yakni 'Polisi Berdedikasi', 'Polisi Inovatif', 'Polisi Tapal Batas dan Pendalaman', 'Polisi Pelindung Perempuan dan Anak', dan 'Polisi Berintegritas'.

"Tentunya ini menjadi kebanggaan buat kita semua karena jurinya yang sangat luar biasa ketokohannya, independensinya, dan tentunya apa yang jadi keputusan beliau tentunya sangat bisa dipertanggungjawabkan," ujar Sigit.

Untuk itu, mantan Kabareskrim Polri ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada para dewan juri dan anggota yang terpilih dalam penghargaan Hoegeng Awards 2023.

Sigit menegaskan, penghargaan yang diterima adalah suatu kebanggaan, namun di sisi lain menjadi amanah yang harus dilaksanakan.

"Karena memang harapan kita dengan momentum Hoegeng Awards, kita bisa mewarisi semangat Hoegeng untuk lahirkan Hoegeng-Hoegeng baru yang tentunya disesuaikan dengan kondisi dan tantangan saat ini," ucap Sigit.

Lebih lanjut, mantan Kapolda Banten ini pun yakin masih banyak anggota Polri yang memiliki hal baik dan positif, namun belum terlihat.

Ia pun meminta para anggota Polri yang belum terpilih sebagai nominasi Hoegeng Awards agar terus berkarya dan berbuat baik untuk masyarakat. "Apa yang kalian kerjakan semuanya bagian dari amanah yang harus kita kerjakan. Jadikan itu amal ibadah sehingga semuanya dilakukan dengan ikhlas," tutur Sigit.

Halaman:
1 2
      
