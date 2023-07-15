Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Relawan Ganjar di Jabar Bergerak Senyap, TB Hasanuddin: Door to Door Bertemu Warga

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |11:42 WIB
Relawan Ganjar di Jabar Bergerak Senyap, TB Hasanuddin: <i>Door to Door</i> Bertemu Warga
TB Hasanuddin dan Juragan. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Jaringan Rakyat untuk Ganjar Pranowo (Juragan) Jawa Barat akan bergerak dengan senyap untuk mensosialisasikan Ganjar sebagai Presiden 2024. Gerakan yang dimaksud ialah langsung menyambangi masyarakat dari rumah ke rumah.

Hal itu diungkapkan Koordinator Nasional Juragan Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin saat melakukan peresmian sekretariat Juragan di Bandung, Jumat 14 Juli 2023.

"Kami tidak melakukan kegiatan yang spektakuler. Lebih banyak door to door bertemu dengan masyarakat," ucap TB Hasanuddin dalam keterangannya, Jumat (14/7/2023).

Saat Ganjar Bagikan Pengalaman Majukan Desa Wisata ke Wali Kota hingga Kades Pariaman 

Selain karena kegiatan spektakuler membutuhkan dana yang besar, hal itu juga dianggap kurang efektif. Oleh karenanya door to door akan menjadi pilihan dengan cara berdialog langsung dengan masyarakat.

"Seperti dulu, kami ada operasi teritorial, silent istilahnya tapi meyakinkan. Itu dilakukan di satuan-satuan administrasi negara terkecil, seperti dari RT, RW sampai dengan desa," jelasnya.

Koordinator Juragan Jawa Barat Riani Soedarmo menjelaskan pihaknya akan bergerak dengan mengundang kaum mahasiswa dan milenial. Hal ini lantaran pada Pemilu 2024 terdapat pemilih pemula yang tinggi.

"60 persen pemilih pemula di 2024 adalah kaum milenial, makanya kita upayakan milenial yang bergerak, kita sebagai generasi senior hanya membimbing dan mengarahkan mereka," tutur Riani.

