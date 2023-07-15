Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rayakan Ulang Tahun di Monas, Anas Urbaningrum: Menggambarkan Kenangan

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |11:56 WIB
Rayakan Ulang Tahun di Monas, Anas Urbaningrum: Menggambarkan Kenangan
Anas Urbaningrum (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum menggelar pidato sekaligus merayakan hari ulang tahunnya yang ke-54 tahun di Silang Monas, Jakarta Pusat.

Anas mengatakan, perayaan hari ulang tahunnya di Monas kali ini sangat berkesan. Sebab, erat kaitannya dengan kenangan yang Ia miliki di masa lampau.

"Nah ketika ditawari Ultah di tempat terbuka, di belakangnya berdiri megah tugu yang kokoh dan itu menggambarkan kenangan. Tugu ini sesungguhnya adalah untuk mengenang revolusi kemerdekaan," ujar Anas di lokasi, Sabtu (15/7/2023).

Anas menambahkan, di hari ulang tahunnya kali ini, Ia berjanji akan terus memperjuangkan revolusi kemerdekaan bersama partai yang kini dinaunginya.

"Apa yang diperjuangkan oleh revolusi kemerdekaan? Yang diperjuangkan adalah freedom, kemerdekaan. Di dalam kemerdekaan itu, salah satu nilai utamanya adalah justice, keadilan," tuturnya.

"Karena bangsa-bangsa yang tidak merdeka, yang terbelenggu oleh kekuatan kolonial, kekuatan yang menguasai, kekuatan yang menindas, pasti di situ tunakeadilan," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Monas PKN Anas Urbaningrum
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/337/2958430/anas-urbaningrum-nostalgia-makan-bakso-sukowati-di-cikeas-TirztRswF8.jpg
Anas Urbaningrum Nostalgia Makan Bakso Sukowati di Cikeas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/337/2847106/jadi-ketum-pkn-anas-urbaningrum-partai-bukan-kepunyaan-keluarga-lRr6PooLbw.jpg
Jadi Ketum PKN, Anas Urbaningrum: Partai Bukan Kepunyaan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/15/337/2846926/ditanya-kemungkinan-bertemu-sby-anas-malah-ingin-makan-bakso-sukowati-OxOr44gzdV.jpg
Ditanya Kemungkinan Bertemu SBY? Anas Malah Ingin Makan Bakso Sukowati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/15/337/2846849/disinggung-soal-digantung-di-monas-ini-jawaban-anas-njL7aOCdkH.jpg
Disinggung soal Digantung di Monas, Ini Jawaban Anas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/15/337/2846844/ini-alasan-anas-urbaningrum-kembali-ke-politik-usai-bebas-dari-penjara-YM3wZLovMT.jpg
Ini Alasan Anas Urbaningrum Kembali ke Politik Usai Bebas dari Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/15/337/2846757/anas-urbaningrum-hari-ini-jelaskan-soal-digantung-di-monas-pLCXOd6sOj.jpg
Anas Urbaningrum Hari Ini Jelaskan soal Digantung di Monas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement