Rayakan Ulang Tahun di Monas, Anas Urbaningrum: Menggambarkan Kenangan

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum menggelar pidato sekaligus merayakan hari ulang tahunnya yang ke-54 tahun di Silang Monas, Jakarta Pusat.

Anas mengatakan, perayaan hari ulang tahunnya di Monas kali ini sangat berkesan. Sebab, erat kaitannya dengan kenangan yang Ia miliki di masa lampau.

"Nah ketika ditawari Ultah di tempat terbuka, di belakangnya berdiri megah tugu yang kokoh dan itu menggambarkan kenangan. Tugu ini sesungguhnya adalah untuk mengenang revolusi kemerdekaan," ujar Anas di lokasi, Sabtu (15/7/2023).

Anas menambahkan, di hari ulang tahunnya kali ini, Ia berjanji akan terus memperjuangkan revolusi kemerdekaan bersama partai yang kini dinaunginya.

"Apa yang diperjuangkan oleh revolusi kemerdekaan? Yang diperjuangkan adalah freedom, kemerdekaan. Di dalam kemerdekaan itu, salah satu nilai utamanya adalah justice, keadilan," tuturnya.

"Karena bangsa-bangsa yang tidak merdeka, yang terbelenggu oleh kekuatan kolonial, kekuatan yang menguasai, kekuatan yang menindas, pasti di situ tunakeadilan," sambungnya.