Ini Alasan Anas Urbaningrum Kembali ke Politik Usai Bebas dari Penjara

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum membeberkan alasannya terjun ke politik meski baru saja keluar dari penjara imbas korupsi Hambalang.

Anas mengatakan, politik merupakan bagian dari panggilan hatinya sebagai petugas publik.

"Jadi terjun ke politik sesungguhnya adalah bersedia untuk menjadi petugas publik. Saya ulangi ya, terjun ke politik sesungguhnya adalah panggilan untuk bersedia untuk menjadi petugas publik," ujar Anas di Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7/2023).

Anas menambahkan, terjunnya Ia ke dunia politik juga dikarenakan Ia ingin membalas budi ke Indonesia karena telah memberikannya segala bentuk fasilitas.

BACA JUGA: Anas Urbaningrum Hari Ini Jelaskan soal Digantung di Monas

"Yang pernah menjadi aktivis, saya yang pernah mendapatkan fasilitas berupa kebaikan kebaikan indonesia, bisa sekolah, bisa belajar apa saja, bisa agak mengerti tentang keadaan Indonesia," tuturnya.

"Nah cara saya untuk membalasnya adalah apa? Saya harus berani dan bersiap menjadi petugas politik. Adalah petugas publik. Jadi itulah kenapa saya kembali berpolitik," imbuhnya.