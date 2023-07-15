Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemenkes Ungkap Urgensi UU Kesehatan, Soroti Pemerataan Sarana dan Fasilitas

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |12:14 WIB
JAKARTA - Juru bicara Kementerian Kesehatan dr Mohammad Syahril mengungkapkan urgensi dari Undang-Undang tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang baru disahkan oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR.

Menurut dr Syahril, RUU Kesehatan ini dibuat berawal dari berbagai temuan fakta di lapangan yang berhubungan dengan masalah-masalah kesehatan. Misalnya saja, tingginya pengobatan beberapa penyakit yang kasusnya cukup tinggi di Indonesia, sehingga menyedot banyak anggaran.

“Hal pertama yang pertama kalau kita lihat urgensinya dibuatnya undang-undang ini itu yang penting ya. Kenapa undang-undang ini dibuat. Karena berawal dari masalah-masalah kesehatan, dengan fakta-fakta di lapangan,” ujar dr Syahril, dalam live YouTube Polemik Trijaya, Sabtu, (15/7/2023).

“Sebagai contoh, begitu tingginya pembiayaan di bidang pengobatan. Angka penyakit jantung, diabetes, itu sangat tinggi. Menyedot hampir 60 persen anggaran,” imbuhnya.

Syahril lantas menegaskan, kehadiran RUU Kesehatan ini diharapkan bisa membawa angin segar di tengah berbagai masalah bidang kesehatan yang ada di Indonesia. Khususnya, agar bisa lebih fokus untuk upaya preventif dan promotif.

“Nah sekarang kita akan ubah, bagaimana masyarakat bisa aware melalui promotif dan preventif sekaligus skrining agar mereka dapay mengetahui lebih awal. Sehingga anggaran ini lebih besar kita anggarkan ke preventif dan promotif,” tuturnya.

“Sekaligus melengkapi semua sarana dan prasarana yang diperlukan di tingkat hulu, puskesma, posyandu, dan seterusnya,” lanjutnya.

Hal selanjutnya yang menurutnya menjadi urgensi adalah terkait kebiasaan masyarakat Indonesia yang masih sering memilih berobat ke luar negeri. Ia menilai, hal ini bisa menjadi evaluasi melalui RUU Kesehatan agar bisa lebih meningkatkan sarana dan fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia.

