Ternyata Adriaman Lase Ogah Nikahi Anggi Anggraeni, Malu Usai Kabur dengan Istri Orang

JAKARTA- Ternyata Adriaman Lase ogah nikahi Anggi Anggraeni, malu usai kabur dengan istri orang menarik untuk diulas. Hal ini dikarenakan kejadi pengantin perempuan yang hilang ini mendadak viral.

Rupanya, pengantin perempuan bernama Anggri Anggraeni berada di tempat mantan kekasihnya bernama Adriaman Lase. Hal ini membuat suaminya yakni Fahmi langsung menceraikannya.

Sebelum memberikan talak kepada Anggi, Fahmi pun menitipkan pesan kepada Adriaman Lase agar menitipkan mantan istrinya. Ternyata ada jawaban malu dari pria yang disukai oleh Anggi ini.

Ternyata Adriaman Lase ogah nikahi Anggi Anggraeni, malu usai kabur dengan istri orang. Dia merah tidak enak hati merampas istri dari Fahmi.

Enggak ada sih, dia (Adriaman) enggak bilang apa-apa. Dia malu, dia takut, tapi saya yang bilang sama mantannya 'jika kamu benar serius sama Anggi, kamu sayang, kamu cinta, silahkan, saya titip dia, jaga baik-baik, jangan sampai lu sakiti'," ungkap Fahmi dikutip dari tayangan Televisi.