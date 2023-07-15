Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Susaningtyas Bersama Ganjar Pranowo di DPR RI: Beliau Istimewa

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |13:00 WIB
Cerita Susaningtyas Bersama Ganjar Pranowo di DPR RI: Beliau Istimewa
Susaningtyas Kertopati (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati atau yang akrab disapa Nuning menilai Ganjar Pranowo merupakan sosok yang friendly atau mudah bergaul. Ganjar juga dianggapnya seorang nasionalisme yang kuat memiliki rasa cinta tanah air.

"Sosok Ganjar Pranowo ini memang agak istimewa, mudah bergaul dan beradaptasi dengan siapa saja secara alamiah," ujar Nuning saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (15/7/2023).

Nuning yang sempat mejadi bagian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tentu memiliki kedekatan dengan para kadernya. Pada periode 2009-2013, kala itu Ganjar duduk di komisi 2 DPR RI sedangkan dia di komisi 1 dan 3 meski saat itu Nuning telah berlabuh ke Partai Hanura.

"Karena saya pun pernah menjadi anggota DPR RI dan sekretaris Fraksi PDIP pertama, memiliki kedekatan khusus dengan teman-teman PDIP," katanya.

Ia mengatakan Ganjar Pranowo juga memiliki daya ingat yang bagus terkait tentang pasal dan tidak lupa mengingat nama orang yang dia kenal. Dirinya pun sepakat, dengan omongan Jokowi, bahwa Ganjar bisa melanjurkan program kerjanya.

"Tak salah bila Pak Jokowi menjadikannya calon penerus. Bukan saja GP memang secara pribadi dekat dengannya tapi juga integritas sebagai politisi-nya juga handal dan teruji," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement