Cerita Susaningtyas Bersama Ganjar Pranowo di DPR RI: Beliau Istimewa

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati atau yang akrab disapa Nuning menilai Ganjar Pranowo merupakan sosok yang friendly atau mudah bergaul. Ganjar juga dianggapnya seorang nasionalisme yang kuat memiliki rasa cinta tanah air.

"Sosok Ganjar Pranowo ini memang agak istimewa, mudah bergaul dan beradaptasi dengan siapa saja secara alamiah," ujar Nuning saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (15/7/2023).

Nuning yang sempat mejadi bagian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tentu memiliki kedekatan dengan para kadernya. Pada periode 2009-2013, kala itu Ganjar duduk di komisi 2 DPR RI sedangkan dia di komisi 1 dan 3 meski saat itu Nuning telah berlabuh ke Partai Hanura.

"Karena saya pun pernah menjadi anggota DPR RI dan sekretaris Fraksi PDIP pertama, memiliki kedekatan khusus dengan teman-teman PDIP," katanya.

Ia mengatakan Ganjar Pranowo juga memiliki daya ingat yang bagus terkait tentang pasal dan tidak lupa mengingat nama orang yang dia kenal. Dirinya pun sepakat, dengan omongan Jokowi, bahwa Ganjar bisa melanjurkan program kerjanya.

"Tak salah bila Pak Jokowi menjadikannya calon penerus. Bukan saja GP memang secara pribadi dekat dengannya tapi juga integritas sebagai politisi-nya juga handal dan teruji," katanya.