Ditanya Kemungkinan Bertemu SBY? Anas Malah Ingin Makan Bakso Sukowati

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum berkelakar saat ditanyai kemungkinan bertemu dengan Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Saat ditanyai kemungkinan tersebut oleh awak media, Anas justru mengarahkannya ke topik yang lain. Ia, justru menyebut rindu dengan Bakso Sukowati yang letaknya tak jauh dari rumah SBY di Cikeas.

"Merencanakan makan Bakso Sukowati. Kita makan bakso dulu," ujar Anas sembari tertawa di Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7/2023).

Saat ditanyai peluang bertemu, Anas kembali membayangkan nikmatnya menyantap bakso Sukowati.

"Ya yang penting makan Bakso Sukowati dulu, nanti nostalgia nikmatnya Bakso Sukowati," bebernya.

"Begini, jadi silaturahim itu sesuatu yang baik. Tetapi silaturahim itu juga tidak harus dipaksakan, silaturahim itu hal yang baik tapi itu juga tidak bisa dipaksakan waktunya tempatnya kan begitu," pungkasnya.