Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ditanya Kemungkinan Bertemu SBY? Anas Malah Ingin Makan Bakso Sukowati

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |16:10 WIB
Ditanya Kemungkinan Bertemu SBY? Anas Malah Ingin Makan Bakso Sukowati
Anas Urbaningrum (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum berkelakar saat ditanyai kemungkinan bertemu dengan Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Saat ditanyai kemungkinan tersebut oleh awak media, Anas justru mengarahkannya ke topik yang lain. Ia, justru menyebut rindu dengan Bakso Sukowati yang letaknya tak jauh dari rumah SBY di Cikeas.

"Merencanakan makan Bakso Sukowati. Kita makan bakso dulu," ujar Anas sembari tertawa di Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7/2023).

Saat ditanyai peluang bertemu, Anas kembali membayangkan nikmatnya menyantap bakso Sukowati.

"Ya yang penting makan Bakso Sukowati dulu, nanti nostalgia nikmatnya Bakso Sukowati," bebernya.

"Begini, jadi silaturahim itu sesuatu yang baik. Tetapi silaturahim itu juga tidak harus dipaksakan, silaturahim itu hal yang baik tapi itu juga tidak bisa dipaksakan waktunya tempatnya kan begitu," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PKN SBY Bakso Anas Urbaningrum
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/337/2958430/anas-urbaningrum-nostalgia-makan-bakso-sukowati-di-cikeas-TirztRswF8.jpg
Anas Urbaningrum Nostalgia Makan Bakso Sukowati di Cikeas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/337/2847106/jadi-ketum-pkn-anas-urbaningrum-partai-bukan-kepunyaan-keluarga-lRr6PooLbw.jpg
Jadi Ketum PKN, Anas Urbaningrum: Partai Bukan Kepunyaan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/15/337/2846849/disinggung-soal-digantung-di-monas-ini-jawaban-anas-njL7aOCdkH.jpg
Disinggung soal Digantung di Monas, Ini Jawaban Anas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/15/337/2846844/ini-alasan-anas-urbaningrum-kembali-ke-politik-usai-bebas-dari-penjara-YM3wZLovMT.jpg
Ini Alasan Anas Urbaningrum Kembali ke Politik Usai Bebas dari Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/15/337/2846839/rayakan-ulang-tahun-di-monas-anas-urbaningrum-menggambarkan-kenangan-5BkRwmlTLi.jpg
Rayakan Ulang Tahun di Monas, Anas Urbaningrum: Menggambarkan Kenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/15/337/2846757/anas-urbaningrum-hari-ini-jelaskan-soal-digantung-di-monas-pLCXOd6sOj.jpg
Anas Urbaningrum Hari Ini Jelaskan soal Digantung di Monas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement