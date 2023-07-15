Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadapi Banyak Tantangan, Ganjar Pranowo Beri Motivasi Anak Muda untuk Sukses di YOTNC 2023

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |18:14 WIB
Hadapi Banyak Tantangan, Ganjar Pranowo Beri Motivasi Anak Muda untuk Sukses di YOTNC 2023
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah yang juga Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo memberikan motivasi untuk suksesnya kepada generasi muda yang hadir di acara Young On Top National Conference (YOTNC) 2023, di Kota Kasablanka Hall Jakarta Selatan, Sabtu (15/7/2023).

Ganjar mengungkapkan selama karirnya di birokrasi pemerintahan dirinya banyak berdialog dengan banyak pihak terutama generasi muda yang berasal dari generasi Z maupun generasi milenial.

"Pemerintahan itu esensi dasarnya hanya dua, bersih dan melayani. Bersih integritas anti korupsi. Melayani itu pelayan publik dan manajemen komplain. Saya paksa seluruh dinas saya punya akun medsos. Mereka kemudian mulai dibully, dan itu menjadi vaksin bagi mereka. Kebijakan tersebut saya laksanakan sejak periode pertama," ujar Ganjar Pranowo dihadapan ratusan anak muda yang hadir di ruangan hall berukuran besar tersebut.

Ia mengungkapkan sudah tidak bisa dihitung lagi berapa banyak dirinya bertatap muka, berdialog, dan menyambung rasa dengan generasi muda Indonesia.

"Kalau boleh menyimpulkan, saya mengerti dan paham apa yang generasi muda itu inginkan. Saya pernah muda, dan saya juga punya anak yang satu generasi dengan anak-anak muda generasi saat ini,” kata Ganjar Pranowo.

Ganjar mengaku sering mendengar dari anak muda yang sudah belajar tekun, lulus dari perguruan tinggi, namun tidak dapat menemukan pekerjaan yang baik.

“Hal ini berkaitan dengan semakin pentingnya pendidikan yang relevan untuk meningkatkan kualitas human capital, dari segi formal maupun informal, dan harus merata. Harapannya tidak hanya value-nya yang meningkat tapi juga kualitas hidup mereka," kata dia.

Topik Artikel :
Pemilu 2024 Ganjar Pranowo
Telusuri berita news lainnya
